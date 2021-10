‘Messi’ maakte de stap van ADO naar het zaalvoetbal bij ZVV Den Haag: ‘Dit is veel spectaculairder’

Het damesteam van ZVV Den Haag zit in een lastige fase. Voor de coronapandemie had trainer René Havermans een team tot zijn beschikking dat de top van de eredivisie wilde en kon aanvallen. Veel spelers verlieten ZVV vervolgens om diverse redenen. Nu is het aan Havermans om een nieuw waardig team op te bouwen bij de ploeg die voor het derde seizoen op een rij in de eredivisie speelt. ,,Op lange termijn willen we met jonge speelsters uit de regio de subtop van de eredivisie in”, zegt de trainer, die zo’n dertig jaar in de zaalvoetbalwereld meeloopt.