Met de hulp van Oekraïense spelers is Haagse vierdeklasser dit seizoen nog onverslaanbaar

Voetballen­de agenten krijgen straf van KNVB door demonstra­ties: ‘We zien de samenle­ving verharden’

De voetballers van vierdeklasser HPSV uit Den Haag hebben van de KNVB drie punten in mindering gekregen. De oorzaak? Dertien spelers van de Haagse Politie sportvereniging moesten op 15 oktober hun uniform in plaats van hun voetbaloutfit aan en dus kon de club geen team op de been brengen. ,,Dan is er weer een demonstratie en dan weer een gaslek.”

4 november