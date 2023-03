Met de tweede derbyzege heeft VELO de hegemonie van Quintus nu echt doorbroken: ‘Het leeft bij de fans’

Bianca Schanssema (18) over toptrans­fer naar Denemarken: ‘Ik maak een sprong in het diepe’

Bianca Schanssema (18), keepster van Quintus, maakt aan het einde van het seizoen de overstap naar de gerenommeerde handbalclub Kobenhavn Handbold in Denemarken. Schanssema, die in de jeugd begon bij VELO, is bezig aan haar vierde seizoen bij Quintus en heeft voor vier jaar getekend.