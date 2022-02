Met een camera op de borst trekt scheidsrechter Marcel van Ekelenburg zich van niemand iets aan

Bjorn Wagenaar voelt zich thuis bij Poortugaal: ‘Corona leerde me dat familie en vrienden belangrijk zijn’

Bjorn Wagenaar maakte zaterdag zijn debuut voor sv Poortugaal. De middenvelder kwam begin dit jaar over van Scheveningen, waar hij terugkeerde na een een voetbalavontuur in Schotland. ,,Mijn periode in Schotland was schitterend, maar corona heeft me geleerd dat familie en vrienden dichtbij belangrijk zijn.”

13 februari