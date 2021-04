Michael Boogerd geeft spinningclinic bij Quintus, opbrengst gaat naar bouw van krachthonk

De langver­wach­te comeback van Anouk Zwinkels bij Quintus: ‘Het begon weer te kriebelen’

2 april Toen Anouk Zwinkels (25) zich eind vorig jaar weer aansloot bij Quintus, had ze zich beslist een andere comeback voorgesteld. Maar het seizoen was nog maar pas begonnen of corona blokkeerde de competitie. Toch is er nu eindelijk de echte rentree aanstaande.