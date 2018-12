Michel Adam: Feyenoord is bang in het Forepark

Wat verwacht je dit weekeinde van ADO?

Michel Adam: ,,Ik geef ADO een heel goede kans tegen Feyenoord. Die ploeg heeft het altijd moeilijk in Den Haag, dat was in mijn tijd al zo. Feyenoord is een beetje bang om in het Forepark te spelen en laat daar veel punten liggen. Ik denk dat het vandaag 2-1 wordt. Een grote uitslag is niet nodig voor de drie punten.''