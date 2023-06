Middelkoop verlaat FC ’s-Gravenzande met een prijs: ‘De mooiste club waar ik in 25 jaar heb gewerkt’

Na 2018 was het voor de tweede keer dat fusieclub FC ’s-Gravenzande de Westland Cup naar het Juliana Sportpark haalde. MVV’27-trainer Marcel van Wieren kan er na de zomerstop het zilvermetaal in de prijzenkast bewonderen. Hij gaat bij FC ’s-Gravenzande aan de slag als performance coach van de seniorenselectie en assistent van het tweede elftal. ,,Ik had graag bij MVV’27 met een prijs afgesloten”, aldus Van Wieren. ,,Maar met het bereiken van de finale hebben we de club wel op de kaart gezet. We hebben niet elk jaar ingeschreven voor deelname, maar ik ben er zeker van dat MVV’27 nu wel beter weet. De Westland Cup is een geweldig evenement.”

Goud in handen

Trainer Richard Middelkoop pronkte na afloop van zijn laatste wedstrijd bij de club met de grote beker tussen de selectiespelers in. ,,Ik vertrek na drie seizoenen bij FC ’s-Gravenzande met een goed gevoel. De vereniging heeft op alle fronten stappen gemaakt en is stabiel. Het is de mooiste club waarvoor ik in 25 jaar heb kunnen werken. Mijn opvolger Mike Jonk heeft dezelfde passie als ik. De vereniging heeft goud in handen. Het is jammer dat de tegenstand in de finale beperkt was, maar ik heb kunnen genieten van fraaie staaltjes van mijn ploeg.”