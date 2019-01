Mike Havekotte ziet kans bij ADO: ‘Hoop vrijdag een heldenrol te vervullen’

Het was zomer en hoewel de concurrentiestrijd bij ADO Den Haag tussen routinier Robert Zwinkels en coming man Indy Groothuizen nog maar net was begonnen, diende zich daar opeens een extra keeper aan. ADO had Tim Coremans en Joe van der Sar laten gaan en Mike Havekotte kreeg de mogelijkheid om zich te bewijzen. Dit voormalige talent van FC Utrecht werkte eerder bij Excelsior met trainer Fons Groenendijk samen. De stage beviel en Havekotte tekende voor een jaar.