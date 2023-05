Missie mislukt: zes redenen waarom ADO nog een jaar in de eerste divisie speelt

Vijfdeklas­ser door de KNVB stilgezet na twee gestaakte wedstrij­den op rij: ‘We worden als hooligans weggezet’

In de vijfde klasse kwam WIK dit weekend niet in actie, omdat de KNVB het eerste elftal van de Haagse club tijdelijk heeft stilgezet. Aanleiding voor de harde maatregel is dat er twee keer op een rij een wedstrijd van het elftal van Geoffrey van Loenen werd gestaakt.