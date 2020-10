Moederziel alleen kijkt ADO-fan Jacco van Leeuwen nu naar zijn cluppie: ‘Vinden het echt een drama’

De wedstrijd van ADO Den Haag thuis vanaf de bank bekijken en niet vanuit het stadion. Het is voor de meeste fans geen pretje. Jacco van Leeuwen geeft een inkijkje in hoe hij het duel met AZ vanuit zijn huis ervaart. ,,Het is maar goed dat er geen andere mensen bij zijn.”