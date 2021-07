Mohit Hingorani kan zich na verwoestende orkaan eindelijk weer op cricket richten: ‘Alles was kapot’

Livestream verovert het cricket: Zelfs in India kijken ze naar Nederland­se competitie

13 juli Het cricket heeft de livestream ontdekt. Ieder weekend kunnen belangstellenden via hun computer urenlang iedere over in de topklasse volgen. En de belangstelling komt niet alleen uit Nederland. Is de livestream de toekomst van het cricket? ,,Maak het begrijpelijk, maak de vergelijking met honkbal.”