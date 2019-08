'Monkeynabil' Nabil Haddadi wil nu zijn stempel drukken

VoetbalAls Nabil Haddadi's gevoel hem niet bedriegt, dan staat de 20-jarige Hagenaar vanmiddag bij Scheveningen in de basis als de 'Schollenkoppen' het seizoen in de tweede divisie tegen Katwijk openen.

Nabil Haddadi: ,,Ik heb het vermoeden dat ik vandaag speel, althans dat hoop ik.'' Als de Hagenaar vandaag tegen de kampioen van de tweede divisie van een seizoen geleden in de basis staat, overtreft hij zijn eigen verwachtingen. ,,Ploeggenoot Jari de Jong vroeg tijdens een etentje, vlak voor het begin van de voorbereiding, wat mijn doelen voor dit seizoen zijn. 'Tien wedstrijden, als invaller of basiskracht, in het elftal staan.' Dat ik in de eerste wedstrijd misschien al in de basis sta, had ik niet verwacht.''

De Hagenaar kwam afgelopen seizoen in de competitie tot zeven invalbeurten en is daarmee nog relatief onervaren. Haddadi werd vorig seizoen door menig supporter verward met de inmiddels vertrokken Nabil Hadui en zijn naam werd regelmatig fout geschreven. Dit jaar wil hij zijn naam vestigen. ,,Mijn naam was nog relatief onbekend. Ik wil me zo goed laten zien, dat mensen mijn naam nu wel goed gaan schrijven.''

Op zijn Instagramaccount gaat Haddadi juist als 'monkeynabil' door het leven. ,,Die bijnaam heb ik al sinds mijn twaalfde jaar. Dames noemden mij liefkozend 'aap', ze vonden mij schattig. Waarschijnlijk omdat ik wel wat wegheb van die emoticon van een aap. Of ik vind dat ik erop lijk? Als ik af en toe in de spiegel kijk, dan denk ik weleens: oeh, ik heb er toch wel wat van weg.''

Vorig jaar tijdens zijn eerste seizoen bij de selectie schoot Haddadi uit de startblokken. Na zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-3 verlies), waarin hij opviel door zijn brutaliteit en lef, zag hij zich de rest van het seizoen terug op de reservebank. ,,Ik moest wennen, maar het ging al snel erg lekker. Er waren drie à vier jongens die beter waren, onder meer routiniers als Levi Schwiebbe en Leroy Resodihardjo. Ik raakte door de teleurstelling in een dip, maar werd heel goed opgevangen door Jari (De Jong, red.), Ruben (Koorndijk, red.) en Kevin (Gomez Nieto, red.).

Dit jaar is Haddadi vanaf het begin op dreef. Hij viel in de voorbereiding met een aantal doeltreffende schoten van afstand op tegen SVC'08, HBS en Leonidas. Tegen de Rotterdammers vormde hij de middenlinie met Mitchell de Vlugt en Schwiebbe, terwijl Barry Rog doorschoof naar de positie van linksbuiten. ,,Ik vond dat we lekker samenspeelden. Levi is heel belangrijk in de coaching, op en naast het veld'', aldus Haddadi, die ook als aanvaller uit de voeten kan.

Na een lastige start in de tweede divisie handhaafde Scheveningen zich vorig seizoen via een sterke serie op het hoogste amateurniveau. Met het vertrek van onder anderen Gomez Nieto, Sven Wolsheimer en Resodihardjo en de komst van jonge spelers als Youri de Winter, Rowendly Martijn en Nigel Ogidi Nwankwo hebben de 'Schollenkoppen' een jonger team dan in de voorgaande jaren.