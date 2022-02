Monsterzege voor HBS en Haagse kraker WIK-ODB gestaakt: lees hier alles over het amateurvoetbal

ZATERDAG

Jack’s League

Scheveningen-Jong FC Volendam 3-2 (2-2)

1-0 Barry Rog, 2-2 Tim Peters, 3-2 Tim Peters.

Hoewel er een lange winterstop tussen zat, is Scheveningen bezig aan een fraaie serie. In de laatste drie duels pakte de ploeg van John Blok zeven punten, vier meer dan in de negen (!) wedstrijden daarvoor. Lex Immers maakte na vier maanden blessureleed (gescheurde binnenband) zijn rentree voor de Schollenkoppen, die door de zege naar de twaalfde plaats stegen. Blok: ,,De snelle rentree van Immers was een risico. Dat neem je liever niet, maar we moesten wel. We missen zoveel spelers.”