‘Moppen van Haagse Willem zouden nu reden zijn om te demonstreren op het Malieveld’

Om half elf floot ik voor de aftrap van de wedstrijd Oranjeplein 2-HVV 2. Op dat tijdstip stonden zo’n twintig belangstellenden langs de lijn. Een van hen hoorde ik na een kwartier luid en duidelijk over het veld roepen: ‘Hé Sjors Vampier, ga eens wat beter fluiten’.



Zijn omstanders lagen in een deuk en ik vroeg vanaf mijn positie nabij de zijlijn of die luidruchtige toeschouwer misschien Gheorghe Zamfir bedoelde, de in die tijd populaire Roemeense panfluitspeler. Maar ook ik kon mijn lachen niet onderdrukken. Dat was ook de aanwezige scheidsrechterrapporteur Frans Pikaar opgevallen. Hij beschreef het voorval in zijn rapport en voegde daar aan toe dat jonge, gretige en talentvolle scheidsrechters moeten leren te allen tijde op het veld serieus te blijven.