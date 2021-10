Mysterie rondom de schorsing van Verheydt: de ‘baas van het elftal’ is tegen Excelsior tóch geschorst

De opluchting bij trainer Ruud Bruud zal groot geweest zijn toen hij vrijdagavond hoorde dat Thomas Verheydt deze week tegen Excelsior ‘gewoon’ zou spelen. Op de één of andere manier is er in verschillende statistieken een gele kaart voor de spits genoteerd in de uitwedstrijd in Maastricht, waarin ADO de eerste periodetitel pakte. Maar op het wedstrijdformulier van de KNVB staat dat niet vermeld. En dus stond Verheydt dit seizoen op vier gele kaarten in plaats van vijf.