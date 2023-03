Na 17 nederlagen is het eindelijk raak voor dolend DHC, waar John van Zweden kandidaat-voorzitter is

DHC vierde afgelopen week haar 113de verjaardag en dus kwam het presentje in de vorm van het allereerste punt in de eerste klasse B onverwacht, maar heel gelegen. De 1-1 leverde geen vreugdetranen op, want daarvoor is de situatie voor de gevallen grootmacht in het regionale voetbal te precair.

Na zeventien nederlagen, waarvan vijf met dubbele cijfers was er zaterdag wel opluchting. Met assistent-trainer Tolga Turkeri op de bank (schorsing John de Letter) hield DHC eindelijk stand. Spits Uzeiill Koempai (24) was blij met de langgekoesterde beloning. ,,De laatste weken zag je steeds meer vooruitgang in het team”, zegt hij. ,,De 1-1 werd dan ook gevierd. Het geeft ons toch een positieve vibe. Wie weet komt de winst er straks een keer aan.”

Volledig scherm John van Zweden © Frank jansen

Koempai speelde eerder voor Spijkenisse en in België, waar zijn moeder woonde. Terug in Nederland vond hij geen emplooi, maar via aanvoerder Anass Attahiri belandde hij bij DHC. Van de roerige periode rondom de club heeft Koempai weinig weet. ,,Ik ben een speler die zich puur focust op het spelletje. Voetbal is alles voor mij. Trainen en op zaterdag voetballen, daar gaat het bij mij om.”

John van Zweden

Voor de Delftse vereniging gaat het de laatste maanden over veel meer dan alleen voetballen. Afgelopen week kwam er steun uit onverwachte hoek. Na het opstappen van bestuursleden Giel Grootfaam, Cor Heij en Imro Blinker volgde er toezegging van twee potentiële nieuwe bestuursleden. John van Zweden, de bekende Haagse ondernemer en Suzanne Lems, recent nog voorzitter van SV Madestein, worden komende ledenvergadering op 27 maart voorgedragen als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. Van Zweden is sinds dit seizoen trainer van DHC 4, een vriendenteam waarin zoon Kay onder de lat staat.

