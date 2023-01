Na drie operaties stopte Ruben (34) met handballen, nu is hij coach: ‘Eerlijk gezegd is topsport ongezond’

In de Colombiaan­se bergen klonk het Wilhelmus voor toptalent Gabriel Emmanuel: ‘Usain Bolt is mijn idool’

Voor atleet Gabriel Emmanuel (19) werd 2022 een regelrecht droomjaar. Het Haagse toptalent werd in augustus in Colombia wereldkampioen op de meerkamp bij de junioren. Een verhaal over zijn hechte band met zijn trainer, studeren in Amerika en zijn idolen Carl Lewis en Usain Bolt. ,,Hoe goed Dafne Schippers ook was, dat zijn echt mijn idolen.”

27 december