Na invalbeurt van vijf minuten en één balcontact ligt Timo Reinhardt er maanden uit: ‘Ik hoorde iets kraken’

Timo Reinhardt kan sinds de eerste competitiewedstrijd van DSO meepraten over dramatische invalbeurten. Want vijf minuten en één balcontact nadat hij in het veld was gekomen, moest hij er al per brancard vanaf. ,,Ik hoorde alles kraken en realiseerde me dat het foute boel was.”