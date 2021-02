Na jonkies gokken ze in Den Haag nu op oudjes; kan El Khayati ADO opnieuw in de eredivisie houden?

Overleven. Dat is wat ADO Den Haag probeert te doen. De club haalde zaterdag Nasser El Khayati bij de selectie. De sierlijke middenvelder die ADO vanaf januari 2017 2,5 jaar lang bij de hand nam. Met name in zijn laatste seizoen in Haagse dienst maakte hij furore. In 2018-2019, waarin ADO negende werd, was hij goed voor onder meer zeventien eredivisietreffers en twaalf assists in de competitie.