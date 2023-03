Na overlijden van fan en vader Luc (59) laat ADO zich van de beste kant zien: ‘Hierin is de club heel groot’

‘Architect’ Chloé Vande Velde neemt ADO Vrouwen bij de hand: ‘Ze zijn hier wat directer, vooral Sjaak Polak’

ADO Den Haag Vrouwen start zaterdag aan het nationale bekertoernooi. En net als bij de Haagsen zit ook bij de Belgische international Chloé Vande Velde (25) het bekervoetbal in het DNA. Na een half jaar in de Hofstad is de ‘architect’ van de ploeg helemaal gewend. ,,Ze zijn hier wat directer, zeker Sjaak Polak.”