Na slechte voorgaande seizoen straks eindelijk feest voor Westlandse voetbalclubs?

Voor hockeyer Lucas Middendorp is niets te gek: ‘Ik wil overal aan meedoen’

Niets op hockeygebied is te gek voor Lucas Middendorp (22). Hij maakte vorig jaar zijn debuut voor Oranje bij het EK hockey5s en bij het EK in de zaal en hoopt bij het WK indoor in Zuid-Afrika ook van de partij te zijn.

9 januari