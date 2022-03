Na veel frustratie speelt HBS eindelijk in Champions League van cricket: ‘Moesten vakantiedagen opnemen’

Als het thuisfront deze week weinig hoort van de cricketers van HBS, dan is dat niet iets om zich zorgen over te maken. De spelers moeten namelijk hun telefoon inleveren, zodat ze niet ten prooi kunnen vallen aan matchfixing. Vooral vanuit India zal flink op de ECL-wedstrijden gegokt worden en door hun gsm in te leveren kunnen spelers niet in de verleiding komen om illegaal iets bij te verdienen. ,,Ja, dat is een van de strenge voorwaarden”, zegt aanvoerder Ferdi Vink (31). ,,Gelukkig gaat mijn vriendin mee naar Spanje, dus haar spreek ik wel. Of het een vakantietrip wordt? Misschien als het toernooi is afgelopen, maar wij willen zo ver mogelijk komen. We willen in ieder geval de finalepoule halen.”