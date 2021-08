Na veel nederlagen in de voorbereiding gokt Westlandia tegen Quick op de omschakeling

Cricketdu­el na racisti­sche opmerking gestaakt: ‘Hij was te geëmotio­neerd om verder te spelen’

15 augustus Dat de laatste speeldag van de cricketcompetitie tot een climax zou leiden, stond al vast. Vier ploegen, waaronder HCC en HBS, streden nog voor een plek in de play-offs. Maar waar niemand rekening mee had gehouden, was dat HCC tegen VOC zondag vanwege een racistisch opgevatte opmerking zou worden gestaakt.