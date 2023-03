Naaldwijk-captain Jordy van Calsteren wil het ‘Rood Wit-DNA’ doorgeven: ‘Er liggen vijf ballen in huis’

50 jaar De Uithof: van hoog bezoek uit de Sov­jet-Unie tot de tragedie van Yep Kramer (de vader van Sven)

De Uithof bestaat 50 jaar. En terwijl de laatste jaren het multifunctionele schaatscentrum in Den Haag steeds meer in een recreatieplek is veranderd, was het voorheen vaak hét decor van topsport. Een greep uit de legendarische wedstrijden in verschillende wintersportdisciplines.