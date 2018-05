Naaldwijk gaat de eredivisie in met Westerhof en Middelkoop

Robin Haase en Arantxa Rus geven bij de ambitieuze Naaldwijkers ook dit jaar weer acte de présence. En met Boy Westerhof (32) en dubbelspecialist Matwé Middelkoop (34) heeft Naaldwijks manager Pieter Eenhoorn uitstekend ingekocht. Zoals elk jaar, blijft het de vraag in hoeverre Middelkoop als 's werelds nummer 38 in het dubbelspel straks daadwerkelijk aanwezig zal zijn. De eredivisie gemengd wordt gelijktijdig afgewerkt met het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Ook Robin Haase geeft vooraf al aan, dat hij zich in de eredivisie minder vaak in het poloshirt van Naaldwijk hijst. ,,Ik sta op de lijst, maar beslis pas op het laatste moment of ik erbij ben. Zo vaak als de vorige keren kom ik dit jaar sowieso niet naar Naaldwijk."

Dubbelpartner

Het was Haase, die Eenhoorn attendeerde op zijn dubbelpartner Middelkoop. Met wie hij internationaal al een tijdje mooie successen boekt. Middelkoop: ,,Naaldwijk weet dat ik veel ervaring heb met het spelen van eredivisie. In het verleden speelde ik bij De Lobbelaer, Alta en vorig jaar nog bij Rapiditas. Ik kan ook de single spelen of met Boy dubbelen, als Robin straks in het enkelspel nog op Roland Garros zit. Verder moeten we ook zien hoever we daar in Parijs in de dubbel komen. Gaat het in Parijs goed, is dat voor ons fijn en voor Naaldwijk minder leuk. Dat is duidelijk met Pieter zo afgesproken."

Bij Boy Westerhof ligt dat anders. De geboren Drent is voornamelijk actief in het Challenger-circuit. Dat maakt voor de voormalige nummer 202 van de wereldranglijst (2015) de weg vrij voor de eredivisie-wedstrijden van LTC Naaldwijk.

Extra leuk

,,Ik kan er alle wedstrijden bij zijn, omdat ik nu te laag sta om kwalificatie te spelen op de ATP-tour", aldus Boy Westerhof. ,,Ik ben net terug van een zware knieblessure. Zowel in single als dubbel kan Naaldwijk me elke wedstrijd opstellen. Ik heb bij Meppel, Amstelpark en Salland op dit niveau gespeeld. Ik ben gewend om alleen te reizen, dus dit is voor mij extra leuk. Lekker met een gezellig team, beetje zoals vroeger. Of we kampioen worden, dat weet ik niet. Zandvoort is erg sterk. De broers Griekspoor en Igor Sijsling staan daar op de lijst. Ook Leimonias is natuurlijk altijd één van de favorieten."