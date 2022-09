Nabil Haddadi is de hattrickheld van Quick: ‘Een eredivisieclub zou bijzonder zijn voor supporters’

‘Ga je ook nog een keer scoren of doe je daar niet aan?’, zei Quick-teammanager John van der Heiden vlak voor het duel met Groene Ster tegen Nabil Haddadi. De middenvelder is al weken in vorm, maar scoorde dit seizoen nog niet. Iets minder dan twee uur later stapte Haddadi met een grote grijns van het veld voor een publiekswissel, nadat hij zijn eerste hattrick op profniveau had gemaakt. ,,Raad maar na wie ik toeging”, lacht Haddadi.

Goud waard

De voormalig speler van onder meer Scheveningen en Haaglandia was goud waard voor Quick, dat zich dankzij zijn doelpunten plaatste voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Al kwamen de ‘Haantjes’ in Heerlen ook goed weg.

,,Het was niet gek geweest als we in de eerste helft al met 2-0 of 3-0 achter hadden gestaan, want zij creëerden heel veel kansen. Gelukkig hielden we stand en maakten we nog voor rust de 1-1. Na rust sloeg ik nog twee keer toe. Dat voelt toch wel lekker.”

De busreis van een uur of drie van Limburg naar Den Haag was daardoor een stuk minder vervelend. Zeker ook omdat Quick zich misschien wel weer mag gaan opmaken voor een mooie clash met een eredivisieclub. Daarbij gaan de gedachten terug naar het thuisduel met Willem II (0-4) in 2019, op een volgepakt Nieuw Hanenburg.

,,Daar is het voorafgaand aan het duel wel over gegaan, dat ons weer zo’n wedstrijd zou kunnen wachten als we zouden winnen. Laten we eerlijk zijn: de beker win je toch niet. Dan hoop je toch op een mooie tegenstander, het liefst een eredivisieclub. Dat zou ook voor onze supporters bijzonder zijn.”

