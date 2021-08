NAC legt gebrek aan volwassenheid bij onbezonnen ADO Den Haag pijnlijk bloot

,,We zijn twee keer slecht begonnen.” Luuk Koopmans zei het daags voor de vierde competitiewedstrijd van het seizoen terloops. Zonder dat de 27-jarige keeper van ADO Den Haag ernaar gevraagd werd, maakte hij duidelijk waar het wat hem betreft aan schort bij zijn ploeg. Tegen FC Volendam en FC Emmen stond ADO binnen tien minuten op achterstand. Koopmans zei het uiteraard niet voor niets. Want ‘scherp beginnen’ is iets wat in het hoofd van een speler moet zitten, zeker als er een affiche zoals ‘NAC-uit’ op het programma staat. Een ervaren voetballer is ervan doordrongen.

Vanuit dat oogpunt gezien was het contrast met Amar Catic groot. De supersnelle aanvaller van ADO had iets anders in zijn hoofd: vrij zijn. ,,Het is leuk om in dit team te spelen”, zei hij. ,,We zijn vrienden van elkaar. De sfeer in de kleedkamer is goed en in het veld voel ik me vrijer. Ik kan doen wat ik wil.”

Het enorme verschil in mindset tussen Koopmans en Catic is overigens niet gek. Van Catic, een 22-jarige buitenspeler met amper 50 duels in het profvoetbal op zijn naam, wordt iets anders verwacht dan van een geroutineerde doelman met redelijk wat eredivisie-ervaring. Zoals flair, iets dat vaak gepaard gaat met een bepaalde mate van onbezorgdheid. En bovendien is Catic, met een doelpunt en twee assists, momenteel de meest waardevolle ADO-speler.

Balans ontbreekt

Nee, voor een succesvol elftal is er vooral een gezonde mix nodig tussen spelers van het kaliber Catic en die met de status van Koopmans. Maar bij ADO ontbreekt die balans. Trainer Ruud Brood kon tegen NAC met spits Thomas Verheydt slechts één andere speler uit die tweede categorie opstellen. Of je moet aanvoerder Boy Kemper daar ook toe rekenen. Hij oogt ook als een routinier, al is hij even oud als Catic. De rest? Jong en onbezonnen.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Samen kwamen ze in Breda nóg vroeger op achterstand dan tegen Volendam en Emmen. Al binnen drie minuten maakte de geslepen Brabantse spits Ralf Seuntjens de 1-0. Koopmans zal er wanhopig van geworden zijn, balend van het enorme gebrek aan volwassenheid. Iets dat zich ook uitte toen Seuntjens vlak voor rust 2-0 maakte. Hij deed het uit een strafschop, onhandig veroorzaakt door rechtsback Cain Seedorf, in een fase waarin ADO juist wat meer uit haar schulp kroop.

De kluts kwijt

Mede daardoor was de Haagse ploeg in de tweede helft helemaal de kluts kwijt. Juist Koopmans voorkwam met een aantal miraculeuze reddingen een gigantische oorwassing, al werd de uitslag na de derde treffer van Seuntjens alsnog groot.

Het zit Brood qua volwassenheid overigens ook flink tegen. Want waar hij zich al bewust was van de disbalans in zijn elftal, dacht hij dat met onder anderen Gregor Breinburg, Aaron Meijers en John Goossens in het basiselftal nog redelijk te kunnen verbloemen. Dat Breinburg vorige week in de warming-up voor het duel met Emmen geblesseerd afhaakte, was dan ook een streep door de rekening. Tegen NAC was ook Meijers er om medische redenen niet bij. Bovendien hangt een vertrek van de linksback naar Sparta nog in de lucht. Goossens was al langer geblesseerd, al was zijn invalbeurt in Breda hoopgevend.

Het verklaart ook waarom ADO Eljero Elia nog hoopt te contracteren. Het maakt onderdeel uit van de naarstige zoektocht naar ervaring. Levert die niets op, zal het kaliber Catic dit seizoen de overhand houden in Den Haag. Dan zal ADO zo nu en dan fris en frivool voor de dag komen. Maar ook regelmatig lichtzinnig en naïef.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.