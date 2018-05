Nacompetitie dreigt voor HBS

Derde divisie Kans op periodeti­tel neemt toe voor Westlandia

16:21 Op De Hoge Bomen was derdedivisionist Westlandia vanmiddag met 5-4 de baas over Be Quick 1887. De eindstand doet een thriller vermoeden, maar in de praktijk was het een eenzijdig duel met Westlandia als bovenliggende partij.