Nadat FC Den Haag de KNVB-beker had gewonnen, ging de selectie de muziekstudio in

Nadat FC Den Haag in 1975 de KNVB-beker had gewonnen, ging de selectie voor een plaatopname de muziekstudio in. Leo Garstman en Jan Lauwers zorgden voor tekst en arrangement en de spelers zongen uit volle borst: ‘We hebben het geleverd, we hebben het geflikt, vlak voor de neus van Twente, de beker weggepikt’. Deze week zag ik een foto van die Haagse nachtegaaltjes in de studio.