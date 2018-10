Nadine Noordam bekroont rentree bij ADO met een doelpunt

,,Dat doelpunt gaf me een nog beter gevoel over mijn rentree. Ik ben blij dat ik weer kan voetballen. Weliswaar nog niet pijnvrij, maar dat is volgens de dokter niet erg. Er zit een schroef in mijn voet en afhankelijk van hoeveel last ik ervan ondervind, wordt bepaald wanneer deze eruit gaat’', aldus Noordam.

Noordam brak in mei haar middenvoetsbeentje. Een beroerder moment was niet denkbaar. ,,Echt een toptiming... In de laatste minuut van de laatste competitiewedstrijd. Daardoor miste ik ook het WK onder 20 jaar waarvoor Nederland zich voor het eerst plaatste. Sinds onze kwalificatie op het EK vorig jaar ben ik bezig geweest om vooral niet geblesseerd te raken. En toen gebeurde het toch... Frustrerend, omdat het WK ook de afsluiting als jeugdinternational was.’’

Revalideren

De 20-jarige Honselse was deze zomer volop bezig met revalideren, maar dat ging niet voorspoedig. ,,Het duurde langer dan gedacht, omdat de wond niet snel heelde. In plaats van eind augustus was ik dus pas midden oktober terug.’’