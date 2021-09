Nadine Noordam (ex-ADO) wil via Ajax naar de OranjeLeeuwinnen: ‘Kijken hoe ver ik kan komen’

Na zes seizoenen bij ADO Den Haag was Nadine Noordam afgelopen zondag weer even ‘thuis’. Niet als speelster van het keurkorps van Sjaak Polak, maar als middenveldster van Ajax. En dat was voor velen in Den Haag even wennen. ,,Ik heb al vaak gehoord, dat het gek is om mij in een Ajax-shirt te zien. Maar uiteindelijk zal het wel wennen. Ik ben er in ieder geval aan gewend.”