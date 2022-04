Nadine Noordam schiet Ajax op schoenen van reservekeepster naar bekerwinst: ‘Geef ze niet terug’

Tennisster Venla (21) kreeg een belletje van de Finse bondscoach: ‘Wie weet wat er nog meer in het vat zit’

De Nederlandse tennissters nemen het komend weekend in de Billy Jean King Cup in Den Bosch op tegen het sterke Spanje. Twee toplanden die strijden om een plek in de finale. De talentvolle Finse Venla Ahti (21) uit Den Haag mengt zich deze week een paar treden lager met haar geboorteland Finland ook in het internationale tennisgeweld. ,,Wie weet wat er nog in het vat zit.”

14 april