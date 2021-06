Nadine Noordam wil bij ADO Den Haag afscheid nemen met de KNVB Beker: ‘Het is nu of nooit’

Nadine Noordam schiet in de lach als haar gevraagd wordt hoe Alex Scholte op haar vertrek naar Ajax heeft gereageerd. Scholte was niet alleen haar trainer bij het beloftenelftal en in haar eerste eredivisieseizoen, maar ook een echte ADO-man. En die rekenen Ajax doorgaans niet tot hun favoriete club. ,,Hij stuurde een appje: ‘Je zal me niet vaak op De Toekomst (waar Ajax Vrouwen haar wedstrijden speelt, red.) zien, maar mocht er daar brand uitbreken dan ben ik de eerste om je te komen redden!’ Dat vond ik wel lief. Alex is heel belangrijk voor mij geweest. Hij heeft me enorm in mijn carrière geholpen en nog steeds kan ik, als ik ergens mee zit, bij hem terecht voor advies.”