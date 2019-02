Nasser El Khayati: 'Bij ADO kan ik belangrijk zijn'

Het was tot het laatste moment van de transfertermijn spannend, zou Nasser El Khayati (29) blijven? Fons Groenendijk wachtte het sluiten van de markt donderdagnacht niet af, bij de trainer gingen om elf uur de luiken dicht. De dag daarna zou hij wel merken of zijn sterspeler weer op het veld zou staan. ,,Ik ben lekker naar mijn bedje gegaan en heb denk ik niets gemist. Beste speler of niet, ik moet toch slapen."