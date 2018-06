Nasser el Khayati krijgt week langer vrij

El Khayati had volgens Groenendijk vanwege de ramadan nog wat langer nodig om weer op krachten te komen. ,,Eerder heb ik er met trainingen en wedstrijden ook rekening mee gehouden. Tijdens de vakantie ben je geneigd om het te laten gaan, maar ik heb er met Nasser contact over gehad en het is tijdens de ramadan nou eenmaal niet de leukste tijd om op vakantie te gaan. Ik heb hem daarom een week extra rust gegeven. Hij heeft die week verdient en ook nodig."