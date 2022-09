Nationale zeilselectie maakt stranden schoon: ‘Het meest bizarre wat er dreef was een dood varken!’

Om aandacht voor duurzaamheid te vragen, heeft de nationale zeilselectie vrijdagmiddag een deel van het Zuiderstrand in Den Haag schoongemaakt. Eigenlijk kozen de zeilers en surfers een verkeerde plek uit. Het strand is misschien wel de schoonste plek van de Hofstad.

En dat merken Ilca 6-zeilster Marit Bouwmeester en windfoiler Lilian de Geus ook. ,,We trainen hier vaak en in Scheveningen valt het qua afval op zich wel mee”, zegt Bouwmeester. ,,We hebben wel op veel viezere plekken in de wereld gezeild.”

De ergste was Rio de Janeiro, waar in 2016 de Olympische Spelen werden gehouden. ,,Dat lag vol met plastic tasjes en flesjes, tuinmeubilair en koelkasten. Dat kwam zo uit de sloppenwijken gespoeld. Tijdens het evenement probeerden ze het met ecobootjes nog schoon te houden, maar ik denk dat het inmiddels weer heel vies is.” De Geus: ,,Het meest bizarre wat er dreef was een dood varken! Gelukkig bleef er tijdens de wedstrijden niets aan mijn vin hangen.”

Volledig scherm De natioanel zeilselectie maakt het Zuiderstrand schoon. © Frank van Leeuwen

De twee zijn, net als de hele zeilploeg, milieubewust en doen er alles aan om de zee schoon te houden. Bouwmeester: ,,De zee is ons thuis, dat houd je netjes. Dus we laten geen materiaal slingeren, omdat het dan in het water terecht kan komen.” De Geus: ,,Ook de zeilevenementen worden zich er steeds meer van bewust. Je ziet bijvoorbeeld geen plastic flessen meer, maar wel waterpunten waar je je fles kan vullen.”

Voor de windfoiler is het ook om een andere reden belangrijk dat het water schoon is. ,,Met foilen heb je meer last van wat er ronddrijft dan met windsurfen. Dat komt omdat de foil breder dan de vin is. Maar ook omdat we heel hoge snelheden halen en als er dan afval in de foil komt, sta je meteen stil. Dan word je echt gekatapulteerd en kan je een zware blessure oplopen.”

Een promotiefilmpje van de actie wordt op 17 september tijdens World Clean Up Day vertoond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.