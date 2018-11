Necid van ADO Den Haag is nog niet de Necid van PEC Zwolle

Het was voetbalhumor die bleef hangen, toen ADO vorig jaar rond deze tijd ook in Zwolle op bezoek ging. De 'Blauwvingers' waren met fris spel en goede resultaten de verrassing van de eredivisie. De Hagenaars kwamen ook op toeren en dus durfde trainer Fons Groenendijk wel te stellen dat dat sprookje van PEC maar eens afgelopen moest zijn. Dat was niet het geval: de thuisploeg won en de ADO-trainer kreeg van collega John van 't Schip een sprookjesboek in handen.