Nederlandse boot Ocean Race aangevallen door orka's: 'Het had heel anders kunnen aflopen’

Te Werve in zes jaar van de eerste naar de vierde klasse: ‘We zijn te verwend geraakt door succes’

Het gebeurt niet vaak dat een club twee seizoenen op rij degradeert. Toch is het Te Werve afgelopen weekend overkomen. Door de oorwassing tegen Zwammerdam (7-0) komt de club die in 2018 nog in de KNVB-beker tegen Ajax speelde, na de zomer in de vierde klasse uit.