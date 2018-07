Negentig jaar HVV RAS: De club straalt een warm gevoel uit

Tot prominente aspecten uit het verleden behoren de locaties de teams speelden: Kijkduin, de Van Tuyllstraat in Voorburg, de Schimmelweg in Rijswijk, de Nijkerklaan, het Zuiderpark, Sportpark Prinses Irene in Rijswijk en sinds 1962 de Albardastraat, samen met ODB en Duindorp SV. ODB bleef, Duindorp trok in 1975 naar Houtrust. Daarbij is RAS de club waar Tim Krul, doelman van Norwich City en de penaltyheld van Oranje in de kwartfinale van het WK 2014 tegen Costa Rica, begon. Ook aardig: dat de Haagse Scheidsrechters Vereniging bij de club inwoont.

Hoe kunnen we HVV RAS anno 2018 het best omschrijven? ,,Het eerste dat bij me opkomt is dat het een familieclub is", zegt hoofdtrainer Jordi Domingos. ,,Ons kent ons. Het is een vereniging met weinig verloop. De club straalt een warm gevoel uit.''

Samenwerking

Domingos kent de club goed, want hij gaat er zijn vierde seizoen als hoofdtrainer in. Hij was daarvoor verantwoordelijk voor het tweede team en voetbalde er in het eerste elftal. ,,Omdat we geen grote vereniging zijn, moeten we het van de eenheid hebben. Zo is succes met het eerste team alleen mogelijk als de band en de samenwerking met het tweede elftal goed is. Samen staan we sterk. Ik ga voor deze club door het vuur en zet me graag in voor de lange termijn. Gelukkig denken meer jongens er zo over. In vergelijking met vorig seizoen bleef ons eerste team nagenoeg intact. Dan zeg ik: het zit met het RAS-gevoel wel goed."