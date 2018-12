Niels van Pelt baalt van beleid HBS

,,Het is natuurlijk niet het eerste seizoen dat we in deze situatie verkeren. Als club moet HBS ook toegeven dat onze huidige positie geen verrassing is. Zolang het beleid niet wordt aangepast, kun je niet opeens verwachten dat we zomaar met de bovenste acht meedoen. De A- en de B-jeugd spelen immers slechts in de vierde divisie en de hoofdklasse. Kijk, geeft de club straks duidelijk aan het niet vervelend te vinden in de hoofdklasse te voetballen, dan is dat ook een keuze. Is het de bedoeling om voor langere tijd in de derde divisie te blijven uitkomen, dan moet er een plan komen waar de hele club achter staat”, benadrukt Van Pelt.