Niemand heeft een intensere band met de Olympische Spelen dan Afrodite Zegers: ‘Het voelde alsof de tijd had stilgestaan’

Dat is ook niet heel vreemd. Afrodite Zegers (haar oorspronkelijke achternaam is Kyranakou, Zegers is de naam van haar Nederlandse stiefvader) is geboren in Athene en kwam pas op haar negentiende naar Den Haag. Haar opvoeding en opleiding heeft ze in Griekenland, de bakermat van de Olympische Spelen, gehad. Daardoor is het voor haar veel meer dan alleen een sportevenement. Ze voelt zich er ook cultureel en historisch mee verbonden. ,,Alle Grieken zijn trots op de Olympische Spelen”, zegt de zeilster in de 470-klasse. ,,Dat gaat zover dat ze het liefst willen dat de Olympische Spelen iedere vier jaar in Griekenland worden gehouden. Omdat ze daar volgens de geschiedenis thuishoren, vinden ze.”