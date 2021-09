Niet 1, niet 2 maar 3 Haagse clubs in hoofdklasse hockey: ‘Het ging alle kanten op’

HDM: Historische play-offs

Tessa Clasener: ,,Voorafgaand aan vorig seizoen zei Ivar (Knötschke, coach HDM, red.) al dat we de play-offs in de hoofdklasse gingen halen. Dat zou dan voor het eerst in de clubgeschiedenis zijn. Dus als spelersgroep vonden we dat we eerst stappen moesten zetten, voordat we dat doel konden uitspreken. Het ging in het begin alleen maar bergopwaarts. Naarmate we meer wonnen, gingen we er ook meer in geloven.”



,,Wedstrijden waarin we minder speelden, sleepten we toch binnen. En winst op Amsterdam en winst op Den Bosch; dat is niet niks. Als we ooit de play-offs zouden halen, dan zou in mijn beleving de laatste speelronde beslissend zijn. Maar nee, vier wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie wisten we het al. Met uiteindelijk een vierde plaats. Hoe tof! We werden in de halve finale door Den Bosch uitgeschakeld, maar we lieten in het tweede duel zien wat we waard waren en maakten het de latere landskampioen nog moeilijk.’’