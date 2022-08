Nieuwe HBS-trainer Ekrem Kahya is klaar voor vierde divisie: ‘Op een aanstekelijke manier voetballen’

Baanwiel­ren­ster Daniek (19) niet te spreken over gevaarlij­ke baan op EK: ‘Leek wel een IKEA-pak­ket’

Daniek Hengeveld (19) uit Nootdorp eindigde vrijdag met het Nederlandse team bij de ploegenachtervolging tijdens het EK baanwielrennen in München op de vijfde plek. Ook Mylène de Zoete uit Naaldwijk was onderdeel van het team. Over de wielerbaan in Duitsland is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gezegd.

12 augustus