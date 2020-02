Nieuwe ploeg van HBS krijgt vorm in de hoofdklasse

Na een degradatie is het eerst zaak een vrije val te voorkomen en veilig te landen. Nu dat is gebeurd, is het tijd aan de toekomst te denken. Waarbij de contouren van een nieuw HBS steeds duidelijker worden. Vandaag speelde het met 1-1 gelijk tegen Hollandia.