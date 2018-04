Nieuwe stunt van FC 's-Gravenzande tegen koploper Noordwijk

Bij rust had FC ’s-Gravenzande al een 0-1 marge opgebouwd door een treffer van Samet Dag na een voorbereidende actie van Frank Broos. Direct na rust was het opnieuw raak. Broos was er opnieuw bij betrokken. Yuri Westhoff liet de voorzet bewust lopen en Patrick Triep ronde af: 0-2.



Een kwartier voor tijd bracht Brian Brocken met een succesvolle kopbal de spanning terug. Doelman Danny Koning hiel de nipte marge overeind met een fantastische redding. De thuisclub drong fanatiek aan en claimde tevergeefs tot drie keer toe een strafschop. Scheidsrechter Oosting uit Niekerk was doof voor alle kritieken. In de vijfde minuut van de toegevoegde tijd maakte invaller David Belic aan alle twijfel een einde door een voorzet van Broos achter doelman Roy Rondeltap te verlengen: 1-3.



Koploper Noordwijk heeft nog een marge van vier punten op SteDoCo en Ter Leede. FC ’s-Gravenzande is de nieuwe koploper in de wedstrijdenreeks om de derde periode. Hoek kwam niet verder dan 2-2 bij Rijsoord. Volgende week staat Hoek-FC ’s-Gravenzande op het programma.