Nieuwe Westlandia-trainer Cesco Agterberg moet ongeslagen status van zijn voorgangers zien vast te houden

En Agterberg kan zich direct bewijzen, want de Westlanders bleven onder het interim-duo Patrick van Dullemen-Marko van der Knaap ongeslagen. Toch waren de Naaldwijkers op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en Westlandia slaagde er in een rap tempo in om een opvolger voor de opgestapte Marcel Koning vast te leggen. Aan belangstelling om in de vacature te voorzien was geen gebrek, maar technisch manager Marko van der Knaap stelde zelf een shortlist samen en sprak met twee trainers, onder wie Agterberg.