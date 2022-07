Nieuwkomer Daryl Werker krijgt duidelijke missie: ‘Minder tegengoals dan vorig seizoen’

Cijfers zeggen niet alles, maar in geval van het aantal tegendoelpunten van ADO Den Haag in het vorige seizoen wel veel. 53 tegendoelpunten incasseerde de ploeg in totaal. Om even aan te geven hoeveel dat is: kampioen FC Emmen liet er in evenveel duels slechts 24 (!) binnnen. Oké, dat de Haagse ploeg vorig seizoen niet promoveerde, had meerdere redenen. Maar de vele tegendoelpunten was er zonder meer één van.