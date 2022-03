Noah Abid van Manchester City naar eerste klasse: ‘Te vaak teleurgesteld om nog te dromen over carrière’

Dat Noah Abid kan voetballen, dat heeft iedere bezoeker van Sportpark Ockenburgh in Den Haag al snel in de gaten. Hakballetjes die het spel versnellen, kort wegdraaien bij zijn tegenstander, een man uitspelen en dan ook nog geregeld scoren voor Die Haghe. De conclusie is eigenlijk snel getrokken: Noah Abid hoort helemaal niet in de eerste klasse op zaterdag thuis. Maar dat hij wel op dat niveau voetbalt heeft een reden. Al zou je met zo’n carrière nooit verwachten dat hij sinds de winterstop bij Die Haghe is beland.