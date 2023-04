Nog drie thuisduels kan het ADO-publiek genieten van Dick Advocaat, of volgt er een gouden afscheid?

Cricket­sters Oranje geteisterd door virus: ‘Diarree en overgeven, ik zat hele nacht op de wc’

Het Nederlandse vrouwencricketteam speelde afgelopen week in Gibraltar haar allereerste T10-interlands ooit. De grootste tegenstander was niet de thuisploeg, Italië of Zweden maar een mysterieus virus dat een deel van de selectie aan bed en de wc-pot kluisterde. ,,We liepen er als vaatdoekjes bij.”