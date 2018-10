Nootdorp pakt in slotfase een punt tegen Swift

Swift kwam in de tweede helft op 1-0 en verzuimde vervolgens verder weg te lopen bij de hekkensluiter in de hoofdklasse A. Dit kwam mede door het goede optreden van doelman Yannic Augustinus. Daley Windhorst zorgde uiteindelijk voor opluchting bij Nootdorp. Zijn gelijkmaker kwam in de 85ste minuut.